Filderstadt (pol)Am Mittwochnachmittag ist es nach einem Verkehrsunfall im Ortsteil Plattenhardt zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen gekommen. Eine 26-jährige Busfahrerin befuhr laut Polizei gegen 15.30 Uhr die Stuttgarter Straße in Richtung Ortsmitte. Als sie an der Einmündung auf die Uhlbergstraße fahren wollte, verlor sie trotz ordnungsgemäßer Bereifung die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen einen Ampelmast. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die sechs im Bus befindlichen Fahrgäste konnten ihre Fahrt in einem Ersatzbus fortsetzen. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Aufgrund der Straßenglätte und der durch den Unfall blockierten Fahrbahn kam es zu den Verkehrsbeeinträchtigungen.