Aichtal-Grötzingen (pol)Ein liegen gebliebener Sattelzug hat am Dienstagabend zu Verkehrsbehinderungen in der Raiffeisenstraße geführt. Der 31 Jahre alte Fahrer des Fahrzeugs wollte gegen 18.15 Uhr auf Höhe eines Einkaufmarkts am Ortsbeginn von Grötzingen ein Wendemanöver durchführen. Dazu stieß er rückwärts auf den Parkplatz des Marktes zurück und setzte dabei mit seinem Anhänger auf dem vorgelagerten Gehweg auf. Seine anschließenden Versuche, sich wieder freizufahren, missglückten und führten dazu, dass der Sattelzug so schwer beschädigt wurde, dass er aus eigener Kraft nicht mehr weiterfahren konnte. Ein Abschleppdienst musste ausrücken und sich um die Bergung und den Abtransport des Havaristen kümmern. Das hatte zur Folge, dass die Raiffeisenstraße bis gegen 21 Uhr voll gesperrt werden musste.

Zur Höhe des Schadens am Lastwagen liegen der Polizei keine Erkenntnisse vor.