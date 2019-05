Frickenhausen (pol) Am Donnerstag in der Zeit zwischen 19 und 20.30 Uhr ist in der Hauptstraße die Leuchtanzeige einer Apotheke beschädigt worden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein Lkw

verbotswidrig auf den dortigen Gehweg gefahren ist und dabei die in über 3 Meter Höhe angebrachte Leuchtanzeige beschädigt hat. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07022/92240 um Zeugenhinweise.