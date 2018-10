Anzeige

Lenningen (pol)Gegen 15.45 Uhr waren eine 28-Jährige und ein 29-Jähriger gemeinsam mit ihren Fahrrädern auf der L1212 in Richtung Schopfloch unterwegs. Auf der wackeligen Fahrt verkeilten sich die nebeneinander fahrenden Radler in einer Rechtskurve auf Höhe des Naturschutzzentrums und stürzten schließlich auf die Straße. Vor Ort konnte bei den beiden leicht verletzten Personen ein Alkoholgehalt in der Atemluft von deutlich über einem Promille festgestellt werden, sodass im Anschluss Blutentnahmen im Klinikum durchgeführt wurden.