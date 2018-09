Anzeige

Lenningen (pol)Ein gestürzter Radfahrer hat am Sonntagvormittag so schwere Verletzungen erlitten, dass er in einer Klinik stationär aufgenommen werden musste. Der 49-Jährige befuhr gegen zehn Uhr mit seinem Mountainbike den Radweg von Krebsstein herkommend in Richtung der "Alte Steige" von Oberlenningen. Auf dem leicht abwärts führenden Weg rutschte dem Mann vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Schotter auf der Fahrbahn in einer Linkskurve das Vorderrad weg. Beim Sturz auf den Asphalt zog sich der Sportler schwere Verletzungen zu. Zur Versorgung rückte neben dem Rettungsdienst und einem Notarzt auch die Bergwacht an die Unglücksstelle aus.