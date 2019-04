Lenningen (pol) Ein Überholmanöver ist einem Motorradfahrer am Donnerstagmittag zum Verhängnis geworden, wie die Polizei berichtet. Der 35-Jährige war mit seiner BMW um 13.30 Uhr auf der L 1212 von Schopfloch herkommend in Richtung Ochsenwang unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung zur K 1247 wollte ein vorausfahrender, 69 Jahre alter Autofahrer nach links auf einen Feldweg abbiegen und hatte dies auch mit seinem Blinker angedeutet.

Als der Biker zum Überholen ansetzte, bog der Autofahrer ab und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stürzte zu Boden. Dank seiner guten Schutzkleidung zog er sich lediglich leichte Verletzungen zu und benötigte keinen Rettungsdienst an der Unfallstelle. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. Sie mussten beide abgeschleppt werden.