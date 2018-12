Anzeige

Lenningen (pol) Nach Meinungsverschiedenheiten im Straßenverkehr ist es am frühen Sonntag zu massiven Drohgebärden eines Autofahrers gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge hat ein 21-jähriger Mann kurz vor 01.00 Uhr an einer Tankstelle in der Gutenberger Straße mit seinem Auto einem 22-Jährigen die Zufahrt versperrt.

Dieser nahm dies zum Anlass, einen Baseballschläger aus seinem Kofferraum zu holen und auf den Wagen des 21-Jährigen loszugehen.

Bevor er jedoch das Fahrzeug erreichen konnte, fuhr der jüngere der beiden Männer einige Meter weiter. Dies wiederum provozierte den 22-Jährigen dazu, eine Schreckschusspistole zu ziehen und mit dieser mehrfach in die Luft zu schießen.

Das bewegte den 21-Jährigen letztendlich dann dazu, davon zu fahren und die Polizei zu verständigen. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte der 22-Jährige dann vorläufig festgenommen werden. Verletzt wurde bei der Auseinandersetzung niemand.