Lenningen (pol)Erst am Sonntagabend wurde entdeckt, dass ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Sommerberg eingebrochen war. Zwischen Freitag, sechs Uhr, und Sonntag, 17.45 Uhr, war der Einbrecher über ein aufgebrochenes Fenster gewaltsam ins Gebäude eingedrungen und hatte anschließend die Räume durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.