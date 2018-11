Anzeige

Lenningen (pol)Auf ungewöhnliche Art musste ein Autofahrer am frühen Sonntagmorgen nach einem Verkehrsunfall aus seinem Wagen steigen, berichtet die Polizei. Der 18-Jährige fuhr gegen 1.40 Uhr auf der Landstraße L1212 in Richtung Schopfloch. Auf Höhe des Naturschutzzentrums fuhr der Fahranfänger auf der gefrorenen Straße zu schnell und kam in einer Rechtskurve von der Straße ab. Der Wagen blieb etwa zehn Meter neben der Straße am Hang zwischen mehreren Bäumen stehen. Da sich deswegen die Türen nicht mehr öffnen ließen, musste der junge Mann durch das Schiebedach herausklettern. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Zur Bergung des Autos mussten durch die Feuerwehr, die mit 12 Mann und zwei Fahrzeugen ausgerückt war, mehrere Bäume gefällt werden. Im Anschluss konnte das Auto von einem Abschleppwagen herausgezogen und aufgeladen werden. An dem 17 Jahre alten Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden.