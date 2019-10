Lenningen (pol)Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von mehreren tausend Euro hat ein Unbekannter laut Polizei bei einem Fahrzeug-Aufbruch in der Nacht zum Mittwoch erbeutet. In der Zeit zwischen 20 Uhr und sechs Uhr hebelte der Täter eine Seitenscheibe eines in der Kirchheimer Straße abgestellten Sprinters auf und nahm die Arbeitsgeräte an sich. An einen daneben geparkten, weiteren Sprinter brach er außerdem den Tankdeckel auf und schlauchte über 40 Liter Diesel ab. Die vom Täter verursachten Reparaturkosten der beiden Fahrzeuge können noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Lenningen ermittelt.