Ein Unbekannter hat zwischen 16 Uhr am Dienstag und zehn Uhr am Mittwoch auf dem Gelände eines Transportunternehmens in der Daimlerstraße in Unterlenningen einen Schaden von rund 2000 Euro verursacht.

Nachdem er mit brachialer Gewalt einen Metallzaun beschädigt hatte und durch diesen auf einen separaten Lagerplatz gelangt war, hebelte er dort einen Container auf und entwendete daraus mehrere Reifen und Scheinwerfer. Aus zwei außerhalb dieses Lagerplatzes abgestellten Lkw pumpte der Täter zudem mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff ab. Zum Abtransport des Diebesguts muss der Einbrecher daher ein Fahrzeug benutzt haben. Der Polizeiposten Oberlenningen ermittelt.