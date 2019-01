Anzeige

Lenningen (pol)Am Samstagmorgen gegen 11.05 Uhr sind auf der B465 zwischen Oberlenningen und Gutenberg zwei Fahrzeuge kollidiert. Ein 60-jähriger Fahrer eines Traktors war nach Angaben der Polizei auf der Bundesstraße in Richtung Gutenberg unterwegs und wollte kurz nach der Abzweigung nach Schafstall nach links auf einen Feldweg abbiegen. Der 57-jährige Fahrer eines BMW, der in gleicher Richtung unterwegs war, setzte in diesem Moment zum Überholen an, sodass beide Fahrzeuge miteinander kollidierten. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizei Kirchheim unter der Telefonnummer 07021/5010 zu melden, insbesondere der Fahrer eines hellen Pkw, der kurz vor dem Unfall den Traktor überholt hatte.