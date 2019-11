Leinfelden-Echterdingen (pol)Drei Wohnungen in zwei Mehrfamilienhäusern sind im Laufe des Sonntags in Leinfelden Ziel von Einbrechern gewesen. Zwischen neun Uhr und 19.45 Uhr hebelte ein Unbekannter die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung im Johann-Joseph-Abert-Weg auf und gelangte so in die Wohnräume, in denen er das Mobiliar durchsuchte. Mit etwas Bargeld machte sich der Täter wieder aus dem Staub. Ebenfalls über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür verschaffte sich ein anderer oder derselbe Eindringling zwischen 18.20 Uhr und 20.20 Uhr Zutritt in eine Erdgeschosswohnung eines weiteren Mehrfamilienhauses in der Rohrer Straße. Nach dem Durchwühlen des Inventars ging der Täter weiter über das Treppenhaus ins 1. Obergeschoss, wo er eine Wohnungstür aufbrach und auch in dieser Wohnung nach Stehlenswertem suchte. Ob etwas erbeutet wurde, steht noch nicht fest.