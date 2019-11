Leinfelden-Echterdingen (pol)Ein 15-Jähriger ist am Mittwochmorgen mit seinem Fahrrad über den

Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße in Leinfelden gefahren und dabei von einem Pkw erfasst worden. Laut Angaben der Polizei war die 63 Jahre alte Autofahrerin kurz nach 7.30 Uhr mit ihrem Daihatsu Sirion in Richtung Rohrer Straße unterwegs, als der Jugendliche auf seinem Mountainbike plötzlich die Straße querte. Infolge der Kollision wurde der Radfahrer auf die Motorhaube aufgeladen und zurück auf die Fahrbahn geworfen. Der 15-Jährige zog sich dabei mehrere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von insgesamt zirka 1.200 Euro.