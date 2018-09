Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) Offenbar hat einem Fahrgast, der an seinem Zielort schnell die S-Bahn verlassen wollte, die Ticketkontrolle zu lange gedauert. Weil er sie daraufhin einfach abbrach und an der Haltestelle Leinfelden schnell den Zug verlies, sucht nun die Bundespolizei nach ihm. Denn bei dem Vorfall am Mittwochabend gegen 21.10 Uhr entriss der Passagier laut Bericht den Prüferausweis aus den Händen eines Mitarbeiters der Deutschen Bahn. Die Bundespolizei vermutet, dass er eigentlich seinen VVS-Verbundpass wieder an sich nehmen wollte. Der Fahrgast "flüchtete anschließend in unbekannte Richtung", heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Zeugen, die die Situation beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Bundespolizeirevier Stuttgart unter Telefon 0711/870350 zu melden.