Leinfelden-Echterdingen (pol) Die Fahrübungen einer 15-Jährigen haben in der Nacht zum Freitag in einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und einem Schaden von mehreren tausend Euro geendet.

Eine 19 Jahre alte Freundin wollte der Jugendlichen gegen Mitternacht auf einem Parkplatz im Randweg das Autofahren beibringen und überließ dieser ihren Wagen. Im Laufe der Fahrübungen verwechselte die 15-Jährige offenbar die Pedale, kam von dem Parkplatz in einen Grünstreifen ab und prallte nach mehreren Metern gegen eine Böschung. Durch den Aufprall lösten am Auto die beiden Frontairbags aus. Die jugendliche Fahrerin und ihre 19-jährige Freundin, die auf dem Beifahrersitz Platz genommen hatte, wurden leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst an der Unfallstelle ambulant behandelt werden.

Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe, war auch die Feuerwehr in den Randweg ausgerückt. Durch die Einsatzkräfte musste zudem ein Teil des kontaminierten Erdreichs abgetragen werden. Allein der Schaden am nicht mehr fahrtauglichen Auto, der von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert wurde, beläuft sich auf schätzungsweise 12.000 Euro.