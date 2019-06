Leinfelden-Echterdingen (pol)Beim Zusammenstoß zweier Fahrradfahrerinnen ist am Donnerstagnachmittag eine Frau so schwer verletzt worden, dass sie in eine Klinik gebracht werden musste.

Eine 67-Jährige befuhr nach Angaben der Polizei mit ihrem Mountainbike um 15 Uhr die Alte Poststraße bei Echterdingen. Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit prallte sie auf Höhe des Parkplatzes kurz vor der Einmündung des Waldheimwegs gegen das Fahrrad einer vorausfahrenden 70-Jährigen. Die Unfallverursacherin stürzte zu Boden und zog sich mehrere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzte und brachte sie zur Behandlung in eine Klinik.