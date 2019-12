Leinfelden-Echterdingen (pol)In der Zeit von Freitag, 10 Uhr, bis Samstag, 14 Uhr, ist im Ortsteil Stetten in der Wernerstraße in ein Wohnhaus eingebrochen worden. Die Täter hebelten nach Angaben der Polizei ein auf der Rückseite des Hauses liegendes Fenster auf und stiegen so in das Gebäude ein. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde jedoch nichts entwendet.