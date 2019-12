Leinfelden-Echterdingen (pol)Auf etwa 6.000 Euro wird der Schaden geschätzt, der am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Humboldtstraße / Friedrich-List-Straße in Echterdingen entstanden ist. Laut Polizeiangaben war ein 79-Jähriger gegen 10.45 Uhr mit seinem Opel auf der Humboldtstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Friedrich-List-Straße einbiegen. Ohne auf die Verkehrszeichen zu achten fuhr er in den Einmündungsbereich ein, wobei es zur Kollision mit einem Ford Transit kam, dessen 19-jähriger Fahrer auf der vorfahrtsberechtigten Friedrich-List-Straße in Richtung Nikolaus-Otto-Straße fuhr. Verletzt wurde niemand. Der Opel war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.