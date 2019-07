Leinfelden-Echterdingen (pol)Auf den Inhalt eines Parkscheinautomaten auf dem Park and Ride Parkplatz Oberaichen in der Wilhelm-Haas-Straße hatte es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Unbekannter abgesehen. Zwischen 21 Uhr und 8 Uhr versuchte der Täter laut der Polizei gewaltsam das Wertfach des Automaten aufzubrechen. Das misslang jedoch und er zog ohne Beute wieder ab. Der Schaden an dem Automaten dürfte sich ersten Schätzungen nach auf etwa 1500 Euro belaufen. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 0711 / 90377-0 Zeugen und Hinweise.