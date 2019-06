Leinfelden-Echterdingen (pol) Am Mittwochabend ist in Leinfelden-Echterdingen ein Auto mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, war ein 52-jähriger BMW-Fahrer um 19.40 Uhr auf dem Meisenweg im Ortsteil Unteraichen unterwegs und wollte den unbeschrankten Bahnübergang in Richtung Max-Lang-Straße überqueren. Dabei übersah er - vermutlich weil die Sonne ihn blendete - die rote Ampel und kollidierte anschließend mit der Stadtbahn U5 aus Richtung Möhringen.

Der Fahrer wurde leicht verletzt, sein Auto erlitt Totalschaden. Auch der Fahrer der Stadtbahn und seine 20 Passagiere blieben unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 60.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Der Bahnverkehr wurde um 21.45 Uhr wieder freigegeben.