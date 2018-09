Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro ist laut Polizei bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Echterdingen entstanden.

Eine 36 Jahre alte Frau war um 11.45 Uhr mit einem VW Golf auf der Nikolaus-Otto-Straße unterwegs. Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit stieß sie gegen eine geparkte Mercedes B-Klasse und schob diese auf einen VW Golf Kombi. Ein Auto musste im Anschluss abgeschleppt werden. Außer einem gehörigen Schrecken blieb die Unfallverursacherin ersten Erkenntnissen nach unverletzt, wie die Polizei mitteilt.