Leinfelden-Echterdingen (pol)Ein 88-jähriger Autofahrer hat am Dienstagnachmittag in Leinfelden-Echterdingen versehentlich Gas gegeben und daraufhin einen anderen Wagen sowie einen Baum gerammt. Bei dem Unfall verletzte sich der Senior und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Zeugen zufolge fuhr der Mann kurz vor 15 Uhr mit seinem mit seinem 3er BMW langsam aus der Kanalstraße auf die Hauptstraße zu. Plötzlich jedoch gab er Gas und preschte über die Einmündung. Dabei prallte er zunächst gegen den Ford C-Max eines 75-Jährigen und anschließend gegen einen Baum. Weil dort Äste abzubrechen und auf Oberleitungen zu fallen drohten, kamen neben städtischen Mitarbeitern auch Angestellte des Stromversorgers zu Hilfe. Die Feuerwehr beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe. Der BMW wurde von einem Abschleppwagen geborgen. Der Schaden beträgt etwa 20.000 Euro. Während der Versorgung des Verletzten und der Aufräumarbeiten war die Hauptstraße zeitweise voll gesperrt.