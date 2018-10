Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Noch unklar sind die Ursache und der Hergang eines schweren Verkehrsunfalls, der am Freitagmorgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der B27 in Richtung Stuttgart geführt hat. Nach den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei war eine 46-Jährige gegen 7 Uhr mit ihrem Opel Astra auf der B 27 in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz vor dem Echterdinger Ei kam es zur Berührung mit einem in gleicher Richtung fahrenden Sattelzug eines 49-Jährigen. Die Opel-Fahrerin verlor dabei die Kontrolle über ihren Wagen, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen in gleicher Richtung fahrenden Smart, bevor sie in die Mittelleitplanken krachte. Nur Sekundenbruchteile später prallte ein Ford Focus in die Unfallstelle, dessen 55 Jahre alte Fahrerin keinerlei Möglichkeiten mehr hatte, rechtzeitig zu reagieren. Die Fahrerin des Opels wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden musste.

Die Fahrerin des Ford und ihr 51-jähriger Beifahrer sowie 32 Jahre alte Smart-Fahrer wurden schwer verletzt vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. In die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Die Bundesstraße musste zur Landung des Rettungshubschraubers und der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Diese Sperrung sowie die Bergungsmaßnahmen dauern derzeit noch an. Der Verkehr wurde örtliche umgeleitet, was nicht nur auf der Bundesstraße, sondern auch auf den Umleitungsstrecken zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und langen Staus führte. Der entstandene Schaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf mindestens 46.000 Euro beziffert.