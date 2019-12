Leinfelden-Echterdingen (pol)Selbst ein zur Hälfte heruntergelassener Rollladen hat ein Einbrecher am

Dienstag nicht davon abgehalten, in ein Einfamilienhaus in der Kelterrainstraße in Echterdingen einzudringen. Laut Polizei drückte der Täter in der Zeit zwischen 7.45 Uhr und 19 Uhr auf der Gebäuderückseite zunächst einen Rollladen nach oben und öffnete in der Folge gewaltsam das dahinterliegende Fenster. Nachdem er dadurch ins Innere gelangt war, fielen ihm dort Schmuck und Bargeld von noch unbekanntem Wert in die Hände. Das ermittelnde Polizeirevier Filderstadt erhielt am Tatort Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei.