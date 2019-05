Leinfelden-Echterdingen (pol) In der Manosquer Straße in Leinfelden-Echterdingen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer Autofahrerin und einem Radfahrer.

Eine 31-jährige Autofahrerin war am Dienstag gegen 8.45 Uhr auf der Manosquer Straße in Richtung Rohrer Straße unterwegs. Sie hielt an der Einmündung zunächst an, um in die Rohrer Straße abzubiegen, übersah beim Anfahren aber einen von rechts kommenden Mountainbike-Fahrer, der in Richtung Oberaichen fuhr.

Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, der 25-jährige Radler stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.