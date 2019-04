Leinfelden-Echterdingen (pol)Drei bislang unbekannte Audi-Lenker sind am Montagabend zwischen Echterdingen und Plattenhardt unterwegs gewesen und haben dabei mehrere Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit überholt.

Eine 54 Jahre alte Frau war laut der Polizei gegen 20.15 Uhr von Echterdingen herkommend in Richtung Stetten unterwegs. Etwa auf Höhe der katholischen Kirche in der Bonländer Straße am Ortsende von Echterdingen wurde sie zunächst von einem Audi mit hoher Geschwindigkeit überholt. Unmittelbar nach dem ersten Fahrzeug folgte das zweite und überholte die Frau mit so einem geringen Abstand, dass sie erschrak. Als die Fahrerin daraufhin abbremste und an den rechten Fahrbahnrand fuhr, raste der dritte Audi mit knappem Abstand an ihr vorbei. Sie konnte dann noch erkennen, dass die drei Autos mit hoher Geschwindigkeit auf der Kreisstraße in Richtung Stetten rasten und versuchten, sich gegenseitig zu überholen. Aufgrund langsamer fahrender Fahrzeuge und Gegenverkehr sei dies nicht möglich gewesen.

In Stetten schloss die 54-Jährige verkehrsbedingt auf eine Fahrzeugkolonne auf, an deren Ende die Audis unterwegs waren. Als diese erneut freie Fahrt hatten, rasten die Fahrer in Richtung Plattenhardt weiter. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob die Unbekannten sich ein Rennen lieferten. Unter Telefon 0711/3990-420 werden weitere Zeugen beziehungsweise mögliche Geschädigte der Raserei und der gefährlichen Überholmanöver gesucht und gebeten, sich zu melden.