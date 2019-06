Leinfelden-Echterdingen (pol)Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Echterdingen erlitten. Gegen 18.45 Uhr wollte ein 52-Jähriger laut der Polizei mit seinem 3er BMW von der Humboldtstraße nach links auf die Hauptstraße abbiegen. Aufgrund des sich stauenden Verkehrs hielt ein Verkehrsteilnehmer auf der Hauptstraße vor der Einmündung an und ermöglichte ihm das Einfahren. Nachdem der Autofahrer losgefahren war, kam es zur Kollision mit dem 30 Jahre alten Motorradfahrer, der verbotswidrig links an dem Stau vorbeifuhr.

Der Biker musste zur Versorgung seiner Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zur Beseitigung ausgelaufenen Benzins rückte die Feuerwehr mit neun Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen an die Unfallstelle aus.