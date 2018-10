Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) Ein 63-Jähriger hat am Donnerstagabend aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit ein Motorrad zu spät erkannt und so einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mercedes-Fahrer war gegen 19 Uhr mit seinem E 250 auf dem Kreisverkehr in der Plieninger Straße unterwegs und wollte diesen in Richtung Flughafen verlassen. Bei dem dichten Verkehr entging ihm ein Motorrad, dessen Fahrer direkt hinter dieser Ausfahrt des Kreisverkehrs einem Mann mit Hund das Überqueren der Straße ermöglicht und deswegen angehalten hatte. In der Folge fuhr der Mercedes-Fahrer auf das Motorrad auf. Die von zwei Personen besetzte Kawasaki wurde dadurch stark nach vorne gestoßen, wodurch der 24-jährige Fahrer und seine 22-jährige Mitfahrerin vom Fahrzeug stürzten. Beide wurden leicht verletzt. Am Motorrad entstand ein Schaden von ungefähr 2700 Euro.