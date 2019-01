Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Ein Taxi und ein Lkw sind am Montagnachmittag am Stuttgarter Flughafen zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 56-Jähriger um 14 Uhr mit seinem Mercedes Benz Atego rückwärts von einer Baustellen auf die Flughafenstraße. Ein gleichaltriger Taxifahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr mit seinem Mercedes ins Heck des Lastwagens. Die beiden Fahrer sowie zwei Fahrgäste im Taxi blieben unverletzt. Während an dem Lkw kein nennenswerter Schaden entstand, beträgt er an dem Pkw etwa 10.000 Euro.