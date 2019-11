Leinfelden-Echterdingen (pol)Beträchtlicher Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist am Mittwochmittag, gegen 11.30 Uhr, in der Leinfelder Straße bei einer Kollision eines Pkw mit einem Lkw entstanden. Der 55-jährige Lkw-Fahrer hatte sein Fahrzeug mit eingeschaltetem Warnblinklicht am Straßenrand abgestellt, um Waren abzuladen.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 70 Jahre alte Fahrerin eines Nissan Europe mit zu geringem Abstand am abgestellten Lkw vorbei und streifte diesen. Beide Unfallbeteiligte blieben zum Glück unverletzt. Während der Lkw nur geringfügig beschädigt wurde, entstand am Fahrzeug der Frau wirtschaftlicher Totalschaden. Der Nissan war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, weshalb er abgeschleppt werden musste.