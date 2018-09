Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Zwei leicht verletzte Personen und etwa 25.000 Euro Schaden an vier Fahrzeugen sind das Resultat einer kurzen Unaufmerksamkeit im Straßenverkehr, die am Montagabend in der Plieninger Straße zu einem Verkehrsunfall geführt hat. Kurz vor 18 Uhr war laut Polizei ein 34-Jähriger mit seinem Mercedes in Richtung Autobahn unterwegs und erkannte offenbar zu spät, dass kurz vor der Einmündung der Echterdinger Straße ein 68-jähriger Mercedes-Fahrer aufgrund einer roten Ampel bereits angehalten hatte. Der 34-Jährige krachte mit seinem Pkw daraufhin ins Heck des Mercedes, der anschließend noch zwei davor stehende BMW aufeinander schob, wie die Polizei mitteilt. Der 68-Jährige sowie einer der beiden 62 Jahre alten BMW-Lenker verletzten sich leicht und mussten ambulant behandelt werden. Bis auf den vordersten BMW waren alle anderen Fahrzeuge nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden.