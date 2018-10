Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) In der Zeit von Freitagabend, 18.15 Uhr, bis Montagmorgen, 6.30 Uhr, ist ein unbekannter Täter in das Gymnasium in der Anemonenstraße eingebrochen. Der Täter zerschlug zunächst eine Fensterscheibe und gelangte so ins Gebäude. Mit brachialer Gewalt hebelte der Täter die Tür des Rektorats auf und durchsuchte es nach Stehlenswertem. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. Am Gebäude entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.