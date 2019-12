Leinfelden-Echterdingen (pol)Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-420 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Montagnachmittag eine Fußgängerin auf der Lammkreuzung in Echterdingen angefahren wurde. Laut Polizei wollte eine 81-Jährige gegen 17.10 Uhr von der Leinfelder Straße aus nach rechts in die Hauptstraße abbiegen. Hierbei erfasste sie eine 51 Jahre alte Fußgängerin, die vom Bahnhof herkommend die Leinfelder Straße überquerte. Sie erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Die Verletzte wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik zur Behandlung gebracht. Bislang liegen keine gesicherten Erkenntnisse über die Ampelschaltung vor, weshalb dringend Zeugen gesucht werden.