Leinfelden-Echterdingen (pol)Mit leichten Verletzungen musste ein angefahrener Fußgänger nach einem Verkehrsunfall in Echterdingen am Dienstagmittag in eine Klinik gebracht werden. Eine 70 Jahre alte Frau bog nach Angaben der Polizei um 12.15 Uhr von der Maiergasse nach links auf die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte ab.

Dabei übersah sie den 66-jährigen Fußgänger, der vom gegenüberliegenden Gehweg aus die Fahrbahn überqueren wollte. Der Mann wurde von der Fahrzeugfront erfasst und auf die Motorhaube gestoßen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten und brachte ihn ins Krankenhaus. An dem Pkw entstand geringer Schaden.