Leinfelden-Echterdingen (pol)Im Laufe des Donnerstags ist der Polizei eine ganze Reihe von Einbrüchen in Wohngebäude in der Karlsruher Straße in Echterdingen gemeldet worden. In allen Fällen hatte der noch unbekannte Täter offensichtlich die Kellerräume der Mehrparteienhäuser zum Ziel. Nachdem er zunächst gewaltsam die Eingangstüren der Gebäude geöffnet hatte, drang er laut Angaben der Polizei in mehrere abgetrennte Kellerabteile ein und suchte dort nach Wertgegenständen. Wie bislang bekannt, entwendete der Unbekannte lediglich einen Reisetrolley und machte wohl keine größere Beute. An den Eingangstüren weiterer Mehrparteienhäuser, die allesamt in der Karlsruher Straße liegen, stellten die Beamten ebenfalls Einbruchsspuren fest. Hier hatten die Verriegelungen dem Täter jedoch offenbar standgehalten. Wie hoch der hinterlassene Schaden ausfällt, steht derzeit noch nicht fest.

Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen zum Täter aufgenommen. Zeugenhinweise zu verdächtige Wahrnehmungen in der Nacht zum Donnerstag oder im Laufe des Donnerstags in der Karlsruher Straße werden unter der Telefonnummer 0711/903770 erbeten.