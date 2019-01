Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Beute im Wert von mehreren hundert Euro hat ein Unbekannter beim Einbruch in ein Gymnasium in der Anemonenstraße gemacht. Der Täter hebelte zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 7Uhr, ein Fenster im Erdgeschoss auf und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Dort stahl er unter anderem zwei Laptops, mehrere USB-Sticks und Schreibutensilien und flüchtete anschließend. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen zum Täter aufgenommen.