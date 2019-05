Leinfelden-Echterdingen (pol)Trotz Anwesenheit der Bewohner ist ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch in ein Einfamilienhaus in der Schillerstraße in Oberaichen eingebrochen. Während diese schliefen, drang der Täter nach Angaben der Polizei zwischen 23 Uhr und 7.30 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude ein und durchsuchte mehrere Räume nach Wertsachen. Dabei stieß er auf einen Laptop und ein Mobiltelefon. Die Geräte ließ er ebenso mitgehen, wie Bargeld in unbekannter Höhe. Der vom Einbrecher angerichtete Schaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung rückten Experten der Kriminalpolizei an.