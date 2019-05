Leinfelden-Echterdingen: Einbruch in Physiotherapiepraxis

Täter rauben Brageld in bislang unbekannter Höhe

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in eine Physiotherapiepraxcis in Leinfelden-Echterdingen eingebrochen. Dabei richteten sie 1500 Euro Schaden an.