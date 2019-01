Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Wohnhaus im Ortsteil Leinfelden hinterlassen. So berichtet die Polizei.

Im Laufe des Dienstags, zwischen 8.40 Uhr und 19.35 Uhr, versuchten die Unbekannten zunächst eine Terrassentür mit brachialer Gewalt zu öffnen. Diese hielt den Einbrechern jedoch stand, weshalb sie anschließend die Türverglasung einschlugen und sich so Zutritt zum Gebäude in der Rohrer Straße verschafften. Im Haus durchwühlten die Täter Schränke und Schubladen. Über mögliches Diebesgut liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten die entstandenen Spuren. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/ 70913 um sachdienliche Hinweise.