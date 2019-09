Leinfelden-Echterdingen (pol)Nach dem Einbruch in ein leerstehendes Gebäude in der Schulstraße im Stadtteil Leinfelden konnte laut Polizei am frühen Donnerstagmorgen ein 45-jähriger mutmaßlicher Einbrecher noch am Tatort vorläufig festgenommen werden. Eine Anwohnerin, die gegen 1 Uhr durch das Geräusch einer eingeschlagenen Scheibe aufmerksam geworden war, hatte richtig reagiert und sofort die Polizei alarmiert. Sofort rückten mehrere Streifenwagen, darunter auch Polizeihundeführer aus und umstellten das Wohnhaus. Bei der nachfolgenden Durchsuchung des Gebäudes konnte der Einbrecher vom Polizeihund in einem der Zimmer aufgespürt und gestellt werden, wobei der Hund zwei Mal zufassen musste. Ernsthaft verletzt wurde der alkoholisierte 45-Jährige dabei aber nicht. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er im Laufe des Morgens wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird bei Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige vorgelegt. Die Höhe des Sachschadens an dem aufgebrochenen Fenster ist noch nicht bekannt.