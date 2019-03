Leinfelden-Echterdingen (pol)Ein Einfamilienhaus in der Martin-Luther-Straße in Echterdingen ist am Mittwoch zum Ziel eines Einbrechers geworden. Der noch unbekannte Täter drang laut der Polizei zwischen 14.45 Uhr und 19.30 Uhr über eine aufgehebelte Terrassentür in das Gebäude ein und durchsuchte anschließend mehrere Räume nach Wertgegenständen. Dabei stieß er auf mehrere Schmuckstücke und ließ diese mitgehen. Ob der Einbrecher noch weitere Beute machte, steht derzeit noch nicht fest. Auch die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen.