Leinfelden-Echterdingen (pol)Drei Fahrzeuginsassen haben bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag leichte Verletzungen erlitten. Eine 80 Jahre alte Peugeot-Fahrerin war nach Angaben der Polizei kurz nach 14 Uhr auf der Rohrer Straße von Oberaichen herkommend in Richtung Leinfelden unterwegs. Etwa 30 Meter vor der Einmündung mit der Manosquer Straße kam sie aus bislang ungeklärter Ursache mit den Rädern an den rechten Bordstein. Beim Gegenlenken kam sie zu weit nach links und prallte frontal gegen den entgegenkommenden 1er BMW eines 33-Jährigen. Beide Fahrer und eine 30 Jahre alte Beifahrerin in dem BMW verletzten sich bei dem Zusammenstoß. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. Vorsorglich war die Feuerwehr mit sechs Einsatzkräften und einem Fahrzeug an die Unfallstelle angefahren.