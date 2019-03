Leinfelden-Echterdingen: Diebe auf der Messe unterwegs

In zwei Fällen wurde ein höherer Bargeldbetrag gestohlen

Am Samstag sind auf der Landesmesse in Leinfelden-Echterdingen offenbar Diebe unterwegs gewesen. In zwei Fällen wurde ein höherer Bargeldbetrag gestohlen.