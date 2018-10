Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Eine Zeugin hatte gegen 2.30 Uhr im Bereich des Bahnhofs Oberaichen verdächtige Geräusche gehört und den Notruf gewählt, berichtet die Polizei. In der Wilhelm-Haas-Straße trafen die Beamten des Polizeireviers Filderstadt schließlich auf den Jugendlichen, der sich immer noch an dem Automaten zu schaffen machte. Dieser flüchtete sofort vom Tatort, konnte jedoch bereits kurze Zeit später im Verlauf der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seinen Vater übergeben. Die Höhe des Schadens am Zigarettenautomat kann noch nicht beziffert werden.