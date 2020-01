Leinfelden-Echterdingen (pol)In einem Mehrparteienhaus in der Friedrichstraße in Musberg, einem Stadtteil von Leinfelden-Echterdingen, hat am Montagnachmittag ein Christbaum Feuer gefangen. Gegen 17 Uhr wollte eine 90-jährige Frau nach Angaben der Polizei die brennenden Kerzen des Baumes löschen, wobei dieser in Brand geriet. Zwei Nachbarn, die auf die gefährliche Situation aufmerksam geworden und zu Hilfe geeilt waren, konnten die Flammen glücklicherweise löschen. Die Seniorin zog sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Da durch den Brand auch das Inventar der Wohnung in Mitleidenschaft gezogen wurde, beläuft sich der Schaden vorläufigen Schätzungen zufolge auf 15.000 Euro. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften ausgerückt.