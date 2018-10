Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Ein erheblicher Schaden ist bei einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen am Samstagmittag in Leinfelden entstanden. Ein 54-Jähriger war nach Angaben der Polizei mit einem Omnibus um 13.20 Uhr auf der Bahnhofstraße unterwegs. Hierbei blieb er an einem geparkten Audi A4 hängen und schob diesen fünf Meter nach vorne, bis der Wagen gegen einen abgestellten BMW stieß. An dem Audi dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro entstanden sein. Der Schaden an dem BMW wird auf 5.000 Euro geschätzt. Wie hoch der Schaden an dem Bus ist, muss noch ermittelt werden.