Leinfelden-Echterdingen (pol)Ein Topf mit Öl hat am Mittwochabend die Küche in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schubertstraße in Brand gesetzt. Die 37-jährige Wohnungsinhaberin wollte nach Angaben der Polizei Öl auf dem Herd erhitzen, stellte aber fest, dass das Öl zu knapp war und wollte Nachschub aus dem Keller holen. Dabei ließ sie den Topf auf dem Herd stehen. Beim Verlassen der Wohnung sperrte sie sich allerdings versehentlich aus.

Als alle Versuche, wieder in die Wohnung zu gelangen fehlschlugen, alarmierte sie die Feuerwehr. Diese rückte mit fünf Fahrzeugen und 23 Feuerwehrleuten an und öffnete die Wohnungstüre. Mittlerweile hatte der überhitzte Topf Feuer gefangen und bereits die Abzugshaube in Brand gesetzt. Der Brand war dann durch die Feuerwehr schnell gelöscht und nach einer Durchlüftung konnte die Wohnung wieder an die Inhaberin übergeben werden. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.