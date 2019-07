Leinfelden-Echterdingen (pol)Am Mittwochnachmittag hat sich auf der L 1208a ein Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen und drei verletzten Personen ereignet. Die 56 Jahre alte Fahrerin eines BMW war gegen 17 Uhr von Filderstadt-Bernhausen herkommend in Richtung Stuttgart-Plieningen unterwegs. Ihren eigenen Angaben zufolge erschrak die Frau aufgrund einer Biene in ihrem Fahrzeug und geriet dadurch nach links in den Gegenverkehr. Hier streifte der BMW zunächst den Außenspiegel eines Nissan und anschließend die komplette Fahrzeugseite eines Mercedes. Die A-Klasse wurde durch die Kollision in die rechten Leitplanken gedrückt. Im weiteren Verlauf kam es auf dem Fahrstreifen in Richtung Bernhausen zum frontalen Zusammenstoß des BMW mit einem Renault Twingo, der ebenfalls noch in die Leitplanken krachte. Ein nachfolgender, 39-jähriger Renault Megane-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den bereits beschädigten Twingo auf. Die Unfallverursacherin, der 57 Jahre alte Mercedes-Fahrer sowie der 35-jährige Lenker des Twingo erlitten leichte Verletzungen. Letzterer wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Der Gesamtschaden an den fünf Pkw beläuft sich Schätzungen zufolge auf rund 22.000 Euro. Der BMW sowie die beiden Renault waren zudem nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der massiv mit Betriebsflüssigkeiten verschmutzten Fahrbahn wurde eine Spezialreinigungsmaschine angefordert.