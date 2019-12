Leinfelden-Echterdingen (pol)Erheblich betrunken ist ein 28-jähriger Autofahrer am Dienstagmorgen um 01.50 Uhr in der Leinfelder Straße in Leinfelden-Echterdingen gestoppt worden. Laut Polizei wurde dem Fahrzeugführ aufgrund seiner auffälligen Fahrweise einer Kontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über einer Promille. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben.